La Festa do Marisco sirvió en Xuvia cientos de kilos de comida entre el sábado y el domingo

La representante de la Xunta felicitó a la organización por el evento Cedida

La Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre hace un balance positivo de su última Festa do Marisco, celebrada en el paseo marítimo de Xuvia.

Según su presidente, Jorge López, el evento organizado este fin de semana sirvió alrededor de 750 kilos de productos procedentes de la ría; todo ello a pesar de las altas temperaturas registradas el sábado. “Non foi un día dos mellores porque chegamos a ter na carpa 40ºC e iso notouse na xente, porque ao final o que estaban intentando buscar eran zonas de sombra”, afirmó.

Sin embargo, el descenso del calor del domingo hizo que se animase más gente a acudir a la cita. De hecho, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, aprovechó para visitar las instalaciones, donde felicitó a la organización por las dos jornadas, en las que López aseguró que hubo “empanada de polbo, navallas, ameixas, centolo de boi, paella, mexillón, berberechos e tarta de Narón”, entre otros manjares.

Eso sí, los platos estrella por excelencia –zamburiñas y vieiras– no pudieron formar parte del menú debido a los problemas derivados de las biotoxinas marinas; motivo por el que la campaña del primer molusco se pospuso -comienza este lunes día 15-.

Por último, desde la cofradía han mostrado su agradecimiento al Concello de Narón, la Consellería do Mar y a la Diputación de A Coruña por colaborar en este evento, que lleva dos años poniendo la gastronomía local en el mapa gallego.