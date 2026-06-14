El Trasankos Rock celebró su segunda edición con centenares de personas

Trasankos Rock Jorge Meis

El punk rock se vistió de gala ayer en Narón con motivo del Trasankos Rock, el festival más duro de la comarca. Al comienzo de la jornada, el recinto instalado en la rúa das Cerámicas tenía todo preparado para un día –el más caluroso de la semana– en el que sobraban las chaquetas de cuero, pero no la rebeldía y la actitud propias de este género.

Allí, las barras y el foodtruck estaban listos para servir comida, cervezas y refrescos a las más de 600 personas que no quisieron perderse las actuaciones de los seis grupos con los que ha podido contar la organización.

Fue alrededor de las 18.00 horas cuando el equipo abrió las puertas para que los asistentes pudiesen coger un buen sitio. Algunos lucían barbas, otros melenas, tatuajes o pendientes, pero todos los allí presentes tenían muchas ganas de gozar de un género musical que sigue levantando ampollas a algunos y emocionando y haciendo saltar a centenares de fans.

Conciertos

Media hora después, empezaron los directos programados para la segunda edición del festival. Los primeros en subirse al escenario fueron The Eskarallas. Los gallegos, que han colaborado con referentes de la escena como Manolo Kabezabolo y Evaristo Páramos, calentaron motores bajo el sol con la acidez y la crítica social que tanto les caracteriza; dos elementos que se perciben con claridad en letras como las de ‘Atrapados en la red’ o ‘Carro policial’.

Trasankos Rock Jorge Meis

Más tarde, pasadas las 20.00, fue el turno de Ruxe Ruxe. Ante la multitud, los compostelanos demostraron por qué llevan 30 años tocando más allá de la comunidad autónoma y sin abandonar su mezcla de rock con pinceladas de folk, en la que se atreven a incluir instrumentos como el saxofón o uno de los más icónicos de Galicia, que no podía ser otro que la gaita.

Ya por la noche, sobre las 21.35 horas, el público pudo disfrutar del directo de Lucy. La banda femenina, fundada en Madrid hace cuatro años, llevó al festival naronés un repertorio lleno de irreverencia. Ejemplo de ello es el tema ‘Des0kupa’, en el que las cuatro artistas de la capital, sin pelos en la lengua, ponen en tela de juicio el sistema y algunas instituciones del Estado español.

Casi una hora y media más tarde, comenzó uno de los conciertos más deseados por el público, el de Rat-Zinger. Los vascos, con casi dos décadas moviendo cuellos e incitando a la gente a hacer pogos, sacaron a relucir toda la agresividad y crudeza que desprende su último trabajo, titulado ‘Jóvenes promesas de la delincuencia’. No obstante, los de Bilbao también le hicieron un hueco a sus otros siete álbumes de estudio, desde el más reciente –‘Bala Per Cápita’– hasta el primero de todos –‘Cartas al Vaticano’–, publicado en el año 2010.

Sin embargo, la fiesta no se quedó ahí, todavía quedaba música para rato. Aproximadamente a las 00.30 horas, los focos del escenario reanudaron su actividad para alumbrar a otros pioneros de la escena, Kaos Urbano.

Concretamente, los madrileños acudieron a la cita para celebrar, nada más y nada menos, que su trigésimo aniversario, una cifra por la que llevan más de un mes de gira. Tras su paso por Italia, Chile, Argentina y Pamplona, visitaron la localidad para hacer una exhibición de punk y Oi! con una energía que contagió al público desde el minuto uno.

Sin embargo, hubo otro elemento que no podía faltar en un directo como el suyo: los mensajes en contra de la extrema derecha y el racismo, unas corrientes ideológicas a las que les declararon su enemistad de forma pública en 1998, cuando grabaron su primera maqueta, ‘Falsa democracia’ y que nunca han dejado de criticar. Eso se percibe al instante en algunos de sus mayores éxitos, tales como ‘Inadaptados’, ‘Nuestros Mejores Momentos’, o ‘Nacidos del Odio’.

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A simple vista podría parecer que la cosa se quedó ahí, pero no fue el caso. Más o menos a las 2.30 horas, la programación se cerró con Demenzia Sozial. Bajo la mirada del público, el joven trío coruñés interpretó su single más reciente –‘No quiero escuchar’–, aparte de otros temas que forman parte de sus trabajos anteriores, como por ejemplo ‘Viaje astral’.

A por la tercera

Tras el festival, serán muchos los que se pregunten cómo será el del año que viene. De momento, lo único seguro es que los miembros de la organización ya deben de estar barajando opciones para un evento por el que, aparte de los artistas de ayer, también pasaron bandas como Tropa do Carallo, Manifa, Arpaviejas, Lixo Sozial, Lenincat y Raiade.