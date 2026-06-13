Marisco, regata, música y sol garantizaron el éxito de la Festa do Marisco en Xuvia

Festa do Marisco en el paseo de Xuvia Jorge Meis

Con un calor abrasador qué mejor que pasar la jornada a pie de ría, escuchando música y comiendo marisco. Esta cita “ideal” es la que vivieron este sábado los asistentes a la segunda edición de la Festa do Marisco que organiza la Cofradía de Barallobre pero que tiene como escenario el paseo marítimo de Xuvia.

No solo el sábado sino que durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes pueden disfrutar de una amplia oferta gastronómica basada en productos del mar procedentes de los bancos marisqueros gestionados por la cofradía, con precios populares desde cinco euros, acercando al público marisco de calidad y de proximidad.

Además de la calidad del producto se pudo disfrutar de la del cocinado, ya que en la jornada de ayer se contó con el saber hacer de Nair González, del restaurante Muelle 43 de Mugardos, que puso firma a las tostas de vieira marinada y al pulpo con gambas en un showcooking seguido por numeroso público.

Pero la gastronomía, si bien es la protagonista del evento, no lo es todo, y la fiesta se prolongó durante todo el día con la emisión en directo de Formula Fun, servicio de comida y cena, regata de bateles organizada por el Club de Remo Narón, con entrega de trofeos, y la actuación musical de Jorge Latino como colofón nocturno.

Además, para completar las posibilidades de ocio de los asistentes, el paseo contó con el Espazo Deputación, un mercado de artesanía con diferentes puestos de creadores y productores.

La actividad tendrá continuidad en esta jornada dominical, desde las 10.30 horas, con servicio de comida desde las 13.00 horas y actuación musical del grupo La Promesa a partir de las 16.00 horas.

Las elaboraciones previstas para hoy combinan el sabor del mar traen nuevos productos a la cocina en la preparación del ceviche atlántico de rape y el carneiro en salsa de la ría.

La programación se completa con atracciones infantiles para completar un fin de semana de una fiesta que pese a contar solo con dos ediciones ya se ha hecho con una cita ineludible en el calendario de celebraciones, a las puertas del inicio de la temporada estival.