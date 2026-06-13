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Narón

Los propietarios de los nichos de O Val permitirían exhumaciones si no afecta a sus propiedades

Mantuvieron una reunión para tratar el tema

Redacción
13/06/2026 23:06
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Exhumaciones en O Val
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Las exhumaciones en la fosa común de O Val que se llevaron a cabo podrían avanzar con una siguiente fase, tras las conversaciones mantenidas con los propietarios actuales de los nichos, algunos de los cuales mostraban su oposición al considerar que se afectaba a sus tumbas. 

La pasada semana se celebró en la parroquia de Santa María la Mayor de O Val una reunión en la que se convocó a los propietarios y herederos de los nichos afectados por la fosa en la que se encuentran fusilados del año 1936, un encuentro en el que participó el párroco en representación del obispado, para conocer la opinión sobre la posibilidad de actuar en el sentido de recuperar los restos de dichas víctimas.

Las hipótesis se confirman en O Val: las fosas comunes están bajo los nichos

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Tras una deliberación y pese a no contar con información sobre cómo se llevaría a cabo la recuperación de dichos restos, el conjunto de propietarios por unanimidad resolvió que siempre que se respete la integridad de los actuales nichos y de sus ocupantes, manteniéndolos estables en su lugar y sin daños, no se opondrían a que se puedan realizar los trabajos de extracción de los restos. “Entendiendo, en todo caso, que la solución debe cumplir las condiciones antes expresadas y que se haga frente a cualquier daño que se pudiera producir”, expresan los afectados.

Un instante de la exhumación

Exhumados del cementerio de Catabois los restos de un miembro del acorazado “España” fusilado en O Val

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Los vecinos indican que el respeto de las sensibilidades de los familiares de las víctimas de los fusilamientos y de los que ahora están enterrados en esos nichos deben ser respetados por igual.

Ahora bien, consideran que “si la tecnología permite trasladar y mantener edificios y construcciones de cientos de toneladas, permitirá mantener la integridad de dos decenas de nichos, mientras se realizan los trabajos de recuperación de los restos”.

Por lo que en base al “respeto” se permitirá que “todos alcancen el descanso que merecen junto a los suyos”

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