Odeón cuenta con una nueva exposición de pintura sobre paisajes locales

La colección está compuesta de acuarelas elaboradas por alumnos del Centro Impronta Cedida

El centro comercial Odeón continúa su programación cultural del mes de junio con una nueva propuesta. En esta ocasión, se trata de ‘Narón, tierra de color’, una exposición de alumnos de arte del Centro Impronta.

En ella, cada uno de los participantes elaboraron acuarelas que realizan un recorrido por los paisajes, lugares y rincones más emblemáticos del municipio; todo ello con el estilo y la mirada de cada uno de los artistas para plasmar la diversidad pictórica del entorno y poner en valor el patrimonio y los detalles que hacen de la localidad un sitio único.

Concretamente, la colección cuenta con obras dedicadas a lugares que han marcado de una u otra manera a sus autores, como el parque fluvial de Freixeiro, el convento de Baltar, el monasterio de O Couto, Pena Molexa, Oeanach Atlántico o el molino de Xuvia. Además, la muestra también reúne trabajos inspirados en espacios municipales; es el caso de la biblioteca do Alto y el Pazo da Cultura, entre otros.

Desde el complejo comercial esperan que los visitantes disfruten de estas pinturas, que permancerán en la plaza de Eventos hasta el próximo 22 de junio y que pretenden visibilizar, por un lado, el talento del alumnado, y por otro, reflejar la belleza de la ciudad.