Los pescadores de Barallobre tienen todo listo para la Festa do Marisco

Los asistentes podrán degustar platos como pulpo y vieiras | EC

La Cofradía de Pescadores Sasntiago Apóstol de Barallobre celebrará este fin de semana la segunda edición de la Festa do Marisco, que tendrá lugar en el paseo marítimo de Xuvia.

Este año, tanto la programación como la duración crecen en un evento casi obligatorio para los amantes de los productos del mar, pues estos últimos contarán con unos precios de entre cinco y 15 euros.

Será este sábado a las 10.30 horas cuando el recinto abra sus puertas para invitar a los asistentes a una jornada que, más allá del servicio de comida, contará con una emisión en directo de Formula Fun y una regata de bateles organizada por el Club de Remo Narón –entrega de trofeos incluida–. Ya por la noche, será el turno de la cena y, a partir de las 22.00 horas, la velada será amenizada por el concierto del cantante Jorge Latino.

Sin embargo, estas no serán las únicas propuestas para este fin de semana en Xuvia. Además de todas estas actividades, la Diputación de A Coruña participará en el evento con un espacio propio, dedicado a su nueva campaña, ‘A Paisaxe que sabe‘.

En concreto, el puesto provincial acogerá un mercado de artesanía en el que serán seis los creadores que participen: Cecilia Machado (Moira Artesanía), José Rodrigo Riveiro Requeijo (Ferraxe de Prata), Iria García Pérez (Vacatola), Sergio Picos Carballeira (Comeluz), María Isabel Alonso Brandariz (Bo Peixe) y Berta García Calderón (Na Mea Nani).

Más allá de creaciones manuales, la oferta por parte de la Diputación sacará su vena más gastronómica con la chef del Restaurante Muelle 43 de Mugardos, Nair González, quien ofrecerá una demostración de cómo elabora sus platos. En este caso, habrá tres pases diarios –11.30, 13.00 y 17.30– para que todos los interesados no se pierdan ni un detalle de los trucos y recetas de la experta.

En cuanto al menú del sábado, se apostará por una tosta de vieira de Ferrol, marinada con cítricos de A Fusquenlla y crema de queso del Eume. A continuación, los paladares de los allí presentes podrán deleitarse con pulpo mugardés, mientras que el domingo se servirá, en primer lugar, un carneiro en salsa de la ría para, a continuación, preparar un ceviche de pez sapo.

Aparte de todo esto, habrá atracciones infantiles para los más pequeños en una fiesta que concluirá este domingo por la tarde con la actuación musical del grupo La Promesa.