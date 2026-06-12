La Xunta de Galicia pone en valor la labor que lleva a cabo la Fundación Indaga en Narón

La reunión tuvo lugar en la sede naronesa de la fundación Cedida

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este viernes las instalaciones de la Fundación Ingada, ubicadas en el centro de día Manuela Pérez Sequeiros (Narón).

Allí, la representante del ejecutivo gallego acudió para mantener una reunión con el psicólogo sanitario Esteban López. El objetivo del encuentro fue conocer de primera mano la labor social que lleva a cabo la entidad, centrada en la asistencia integral a las personas con TDAH y otros trastornos relacionados con los problemas de atención o hiperactividad.

Más allá del programa de voluntariado, la ONG dispone de varios servicios, tanto de información y apoyo a las familias como de asesoría jurídica. Además, también cuenta con actividades de ocio y tiempo libre y grupos de ayuda mutua y valoración clínica.

Por su parte, Aneiros quiso elogiar el trabajo que realizan la fundación y todos sus colaboradores, “que ceden desinteresadamente o seu tempo e esforzo para axudar a que a nosa sociedade sexa mellor”.

Finalmente, recordó que las entidades de acción voluntaria de carácter privado tendrán hasta el 22 de junio para solicitar las subvenciones de fomento de actividades, de las que Indaga fue beneficiaria el año pasado.