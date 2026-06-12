El paseo de Xuvia se llenó de niños debido a la Marcha Ciclista Escolar de Narón

Los estudiantes aparcaron sus bicicletas junto al paseo marítimo Cedida

El Concello de Narón eligió este viernes para celebrar una de sus citas más singulares, la ‘Marcha Ciclista Escolar’, que cumplió la mayoría de edad reuniendo a centenares de alumnos y alumnas de Primaria procedentes de, prácticamente, todos los centros educativos de la localidad.

Los jóvenes estudiantes, acompañados de sus respectivos profesores y familiares, así como de los miembros de las Anpas, partieron de sus respectivos colegios para unirse todos en un recorrido por la carretera de Castilla en el que fueron escoltados por el Motoclub Fojeteiros para llegar hasta la meta, el paseo marítimo de Xuvia.

Allí, varios niños y niñas de cada escuela participaron en una exhibición de baile, celebrada por todos y en la que mostraron el trabajo que estuvieron preparando durante todo el curso.

Desde el Consistorio señalan que el evento, cuyo principal cometido es fomentar el uso de la bicicleta y promover una educación vial consciente y responsable, se desarrolló sin ningún tipo de incidencia gracias al amplio dispositivo de seguridad de la Policía Local en colaboración con Protección Civil.

Por último, tanto la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, como la concelleira de Ensino, Olga Ameneiro, estuvieron presentes en el cierre de la jornada para felicitar a los ciclistas tras llegar a la meta. Además, también aprovecharon para agradecer la participación de las escuelas naronesas y la labor de los agentes y el resto de personas que vigilaron esta marcha, que tras 18 años organizándose, esperan que siga movilizando en bicicleta a cientos de pequeños, padres y madres del municipio.