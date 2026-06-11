Narón ofrece parcelas en el polígono Río do Pozo para acoger a SAIC o sus auxiliares

Rey Varela y Marián Ferreiro durante su comparecencia de este jueves Cedida

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, confirmó este jueves el “ofrecimiento de espacios” en el polígono de Río do Pozo, uno de los mayores asentamientos empresariales de Ferrolterra, ante el proyecto del grupo chino SAIC para abrir en la zona su primera fábrica en Europa.

Apuntó la regidora que hay “suelo disponible”, tanto para esa compañía como para “cualquier auxiliar” que vaya a respaldar la iniciativa, y señala que el plan “es bueno para la comarca y también para Narón y los vecinos que trabajan a un lado y al otro”, en referencia a la ciudadanía que vive a ambos lados de los límites territoriales entre la ciudad y la localidad naronesa.