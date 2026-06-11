La Diputación presenta a las Anpas de Ferrolterra las ayudas a la conciliación

Reunión en A Solaina de las Anpas de la comarca con la diputada provincial de Educación Jorge Meis

La diputada provincial de Educación e Mocidade, Yoya Neira, presentó este jueves en Narón a las Anpas de Ferrolterra la línea de ayudas estrenada este año que busca favorecer la conciliación y la participación educativa. Lo hizo en el local social A Solaina, en Narón, donde explicó los detalles de la convocatoria dirigida a las asociaciones de madres y padres, una línea de apoyo que permite financiar actividades educativas, culturales, formativas y de participación a lo largo del curso escolar.

Entre las actuaciones subvencionables destacan los programas de conciliación familiar, como los servicios de desayunos y madrugadores; actividades extraescolares de apoyo educativo, música, teatro o educación ambiental; así como iniciativas destinadas a fomentar la convivencia en los centros, prevenir el acoso escolar y promover valores de igualdad, diversidad y respeto.

Yoya Neira destacó que esta línea de ayudas responde a una demanda histórica de las familias y de las propias Anpas, que desempeñan un papel esencial en la organización de servicios y actividades que complementan la formación del alumnado y contribuyen a la conciliación de la vida familiar y laboral.

La diputada recordó que la primera edición de este programa permitió apoyar a 84 asociaciones de la provincia con una inversión de más de 242.000 euros, financiando proyectos muy diversos relacionados con la conciliación, la educación, el deporte, la cultura y la convivencia escolar.

Papel de las familias

La diputada provincial incidió en que las Anpas “son unha peza clave para mellorar a conciliación, impulsar actividades complementarias e fortalecer a participación das familias na educación dos seus fillos e fillas. Desde a Deputación queremos estar ao seu lado e ofrecer ferramentas útiles para que poidan seguir desenvolvendo este importante labor”.

La diputada agradeció la participación de las entidades asistentes e incidió en la importancia de mantener una comunicación directa con el tejido asociativo educativo para conocer la realidad de cada comarca y adaptar las políticas públicas a las necesidades existentes. Así, señaló la importancia de escuchar las propuestas y necesidades de las Anpas para incorporarlas al programa.