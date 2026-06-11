La Diputación presenta a las Anpas de Ferrolterra las ayudas a la conciliación
La responsable provincial de Educación e Mocidade, Yoya Neira, explicó en Narón las propuestas
La diputada provincial de Educación e Mocidade, Yoya Neira, presentó este jueves en Narón a las Anpas de Ferrolterra la línea de ayudas estrenada este año que busca favorecer la conciliación y la participación educativa. Lo hizo en el local social A Solaina, en Narón, donde explicó los detalles de la convocatoria dirigida a las asociaciones de madres y padres, una línea de apoyo que permite financiar actividades educativas, culturales, formativas y de participación a lo largo del curso escolar.
Entre las actuaciones subvencionables destacan los programas de conciliación familiar, como los servicios de desayunos y madrugadores; actividades extraescolares de apoyo educativo, música, teatro o educación ambiental; así como iniciativas destinadas a fomentar la convivencia en los centros, prevenir el acoso escolar y promover valores de igualdad, diversidad y respeto.
Yoya Neira destacó que esta línea de ayudas responde a una demanda histórica de las familias y de las propias Anpas, que desempeñan un papel esencial en la organización de servicios y actividades que complementan la formación del alumnado y contribuyen a la conciliación de la vida familiar y laboral.
La diputada recordó que la primera edición de este programa permitió apoyar a 84 asociaciones de la provincia con una inversión de más de 242.000 euros, financiando proyectos muy diversos relacionados con la conciliación, la educación, el deporte, la cultura y la convivencia escolar.
Papel de las familias
La diputada provincial incidió en que las Anpas “son unha peza clave para mellorar a conciliación, impulsar actividades complementarias e fortalecer a participación das familias na educación dos seus fillos e fillas. Desde a Deputación queremos estar ao seu lado e ofrecer ferramentas útiles para que poidan seguir desenvolvendo este importante labor”.
La diputada agradeció la participación de las entidades asistentes e incidió en la importancia de mantener una comunicación directa con el tejido asociativo educativo para conocer la realidad de cada comarca y adaptar las políticas públicas a las necesidades existentes. Así, señaló la importancia de escuchar las propuestas y necesidades de las Anpas para incorporarlas al programa.
Fortalecer la colaboración con la comunidad educativa
El encuentro celebrado este jueves en Narón es el último de la ronda de reuniones que la diputada de Educación e Mocidade está desarrollando por diferentes comarcas de la provincia con el objetivo de difundir la convocatoria, facilitar el acceso a las ayudas y recoger propuestas que permitan seguir fortaleciendo la colaboración con la comunidad educativa.