El Concello naronés abre el plazo de matrícula para la ludoteca municipal de verano

Ludoteca municipal de Narón Cedida

El Concello de Narón ha abierto el plazo de inscripción para la ludoteca municipal durante los meses de verano. El plazo concluye el próximo día 19 y se podrá formalizar la matrícula de lunes a viernes de 19.00 a 20.00 horas en la propia ludoteca, situada en calle Cardenal Cisneros, 2.

El programa de verano arranca el 22 de junio y se prolongará hasta el 4 de septiembre –salvo agosto, que cierra por vacaciones–. Durante el período estival, se atenderá a la clientela entre la 13.00 y las 14.00 horas, horario en el que también se podrán realizar consultas o solicitar información.

La ludoteca oferta grupos diferenciados por edades para niños y niñas de entre 3 y 12 años. Los lunes y miércoles funcionarán el grupo Cangrexos —de 3 a 6 años, con 20 plazas— y el grupo Centolos —de 7 a 12 años, con otras 20 plazas—. Los martes y jueves habrá actividad con los grupos Luras —de 3 la 6 años— e Xibas —de 7 la 12 años—, también con 20 plazas cada uno.

Los viernes quedan reservados para los grupos Mestura 1, para niños y niñas de 6 y 7 años, y Mestura 2, para los de 8 a 12 años. En el caso de no cubrirse las plazas del primero, el límite de edad se podrá reducir progresivamente hasta los 4 años. El horario será de 10.00 a 13.00 horas.