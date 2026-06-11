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Narón

El Concello naronés abre el plazo de matrícula para la ludoteca municipal de verano

El plazo concluye el próximo día 19

Redacción
11/06/2026 23:05
Ludoteca municipal de Narón
Ludoteca municipal de Narón
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El Concello de Narón ha abierto el plazo de inscripción para la ludoteca municipal durante los meses de verano. El plazo concluye el próximo día 19 y se podrá formalizar la matrícula de lunes a viernes de 19.00 a 20.00 horas en la propia ludoteca, situada en calle Cardenal Cisneros, 2. 

El programa de verano arranca el 22 de junio y se prolongará hasta el 4 de septiembre –salvo agosto, que cierra por vacaciones–. Durante el período estival, se atenderá a la clientela entre la 13.00 y las 14.00 horas, horario en el que también se podrán realizar consultas o solicitar información. 

La ludoteca oferta grupos diferenciados por edades para niños y niñas de entre 3 y 12 años. Los lunes y miércoles funcionarán el grupo Cangrexos —de 3 a 6 años, con 20 plazas— y el grupo Centolos —de 7 a 12 años, con otras 20 plazas—. Los martes y jueves habrá actividad con los grupos Luras —de 3 la 6 años— e Xibas —de 7 la 12 años—, también con 20 plazas cada uno. 

Los viernes quedan reservados para los grupos Mestura 1, para niños y niñas de 6 y 7 años, y Mestura 2, para los de 8 a 12 años. En el caso de no cubrirse las plazas del primero, el límite de edad se podrá reducir progresivamente hasta los 4 años. El horario será de 10.00 a 13.00 horas. 

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