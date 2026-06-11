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Narón

El barrio de O Alto estrena su propio supermercado Claudio 

La alcaldesa de Narón acudió al acto y conoció de primera mano la oferta de la franquicia de Gadisa

Redacción
11/06/2026 23:01
Marián Ferreiro visita el nuevo Claudio de las Torres en Narón
Puesto instalado a la entrada del establecimiento y representantes del Concello y de Gadisa y Claudio
Daniel Alexandre
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La urbanización naronesa Las Torres, en el barrio de O Alto suma desde este jueves un atractivo más para sus vecinos y vecinas, un supermercado Claudio, un punto de venta franquiciado de la firma Gadisa, con una superficie de 250 metros cuadrados y unos 2.500 productos de alimentación, droguería e higiene, producto fresco, incluida charcutería al corte, y servicio de prensa diaria. 

El establecimiento abrió sus puertas con la panadería a pleno rendimiento, preparando empanadas que degustaron los clientes y actividades de difusión y ocio. La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, también se acercó a conocer las instalaciones que han abierto sus puertas en la calle Garda 2, en las inmediaciones del Concello

El nuevo Claudio genera cinco puestos de trabajo y busca con este modelo de negocio “ayudar a crear comunidad local y fomentar la dinamización socioeconómica del entorno a través del emprendimiento y del empleo”, como explican desde Gadisa Retail. De hecho, más de mil profesionales forman parte del equipo humano de la franquicia, que está implantada, principalmente, en pequeños y medianos núcleos de población. 

Marián Ferreiro visita el nuevo Claudio de las Torres en Narón
El equipo del supermercado con la comitiva
Daniel Alexandre

La franquicia Claudio se ha expandido en los últimos años y se basa en el valor estratégico que tiene entrar a formar parte de Gadisa, que opera con un modelo contrastado y apoya al franquiciado en cada etapa de su proyecto.

El propietario del nuevo establecimiento es Antonio López, que agradeció la presencia de la alcaldesa del Concello de Narón, Marián Ferreiro, el delegado de área de Gadisa Retail, Jose Carlos Díaz, el delegado adjunto, Fernando Mosquera, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire, y el coordinador, Sergio Trujillo. Gadisa Retail cuenta con 12 nuevos establecimientos franquiciados en lo que va de año: ocho en Galicia y cuatro en Castilla y León. 

Con esta apertura en el concello de Narón y en una zona de amplia población llega a los 263 puntos de venta, de los que 116 son Claudio y 147 Claudio Express.

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