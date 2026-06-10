Vai Rañala Meu! celebra su San Xoán 'de cedo' el viernes 12 de junio

Agrupación Ladrido, que actuará en la jornada Cedida

Sin esperar a la festividad de San Xoán, la asociación cultural Vai Rañala Meu! organizará el viernes 19 de junio una nueva edición del ‘San Xoán de cedo’ en el centro cívico de la parroquia de Sedes.

Se trata, de este modo, de adelantar la fiesta para celebrar esta tradición cultural, más allá del encendido de hogueras.

De este modo, la actividad se desarrollará desde las seis de la tarde con un taller de juegos populares para adultos y niños guiado por la Asociación ‘Os Picos do Sol’. Ya a última hora de la tarde, en torno a las 20.30 horas, actuará la Banda de Gaitas de Ladrido, que abrirá el programa de actos entorno a la música tradicional.

A partir de las 21.00 horas se celebrará una churrascada popular –al precio de doce euros la ración–, que incluirá churrasco, cachelos, y chorizos.

Como broche final de la fiesta se contará con la actuación del grupo folk Mediarea que presentará, a partir de las 22.00 horas, su nuevo trabajo ‘Virando por avante’.

La celebración concluirá, como no podía ser de otro modo en una fiesta de San Xoán, aunque sea adelantada, con el encendido de la luminaria de San Xoán.

La actividad cuenta con la colaboración del área de Cultura de la Diputación.