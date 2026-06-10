Trasladado un conductor herido al colisionar contra un poste de hormigón en Río do Pozo

Profesionales del Speis y los servicios sanitarios asistiendo al herido Cedida

Un hombre tuvo que ser trasladado este miércoles al centro hospitalario de referencia tras resultar herido en un accidente de tráfico en el término municipal de Narón. Según detallaron fuentes del Concello, el suceso se registró en torno a las 07.20 horas en la avenida Bernardo Romero, justo en la entrada del polígono industrial Río do Pozo, a escasos metros del hotel A Roldana y en dirección a esta área empresarial.

Un particular que presenció el accidente alertó del mismo al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, informando de que un turismo había colisionado frontalmente contra un poste de hormigón del suministro eléctrico y que el conductor parecía herido. Así, hasta el punto se movilizó al Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón, a la Policía Local y una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Tal y como informó el gobierno local naronés, fue el Speis el primero en llegar al lugar del accidente, localizando al herido junto al coche, tumbado en el suelo y en estado de semiinconsciencia. De este modo, los bomberos procedieron a prestarle auxilio hasta la llegada de los servicios sanitarios pocos minutos después. Así, mientras el 061 trasladó al herido al centro hospitalario de referencia y la Policía Local regulaba el tráfico, los profesionales del parque municipal aseguraron la zona y limpiaron los restos del siniestro.