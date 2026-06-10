El PP de Narón exige que se aseguren las instalaciones del antiguo matadero de A Gándara

Los populares critican el estado en el que se encuentra el edificio Cedida

El PP de Narón ha criticado el estado en el que se encuentran las instalaciones del antiguo matadero de A Gándara, donde se registró en la noche del sábado un incendio.

Para los populares, el fuego originado en el interior del edificio pone de manifiesto la situación de abandono que lleva arrastrando el recinto desde hace años y consideran “incomprensible que permanezca sin las mínimas medidas de seguridad”. Además, señalan que “supone un riesgo evidente, especialmente para jóvenes y niños que puedan acceder al interior atraídos por la curiosidad”. Por tanto, creen que no es una cuestión de imagen, sino “un problema de seguridad real” prolongado.

Por su parte, el portavoz de la formación, Germán Castrillón, afirma que no es complicado comprobar que “carece del control y el precintado” que un complejo como este ”debería tener”.

En consecuencia, desde el partido reprochan que el gobierno local “mire hacia otro lado” y consienta “que estas instalaciones estén así”. Reclaman que los responsables –la parcela es propiedad de la Mancomunidad de Concellos de la Comarca– actúen inmediatamente para “cerrar y asegurar los accesos, limpiar el entorno y evitar que se produzca cualquier incidente”. En este sentido, añaden que no pueden aguardar a que suceda “una desgracia para tomar medidas que deberían haberse adoptado hace mucho tiempo”.

Finalmente, Castrillón considera que el estado actual de las instalaciones ubicadas en el polígono es “una irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad de las personas” que evidencia “una preocupante falta de atención hacia un problema que lleva años a la vista de todos”.