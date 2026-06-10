El Grupo Alxibeira presentó en Narón ‘Congostra’, su nuevo espectáculo multidisciplinar

El director artístico del grupo y la alcaldesa participaron en la presentación Cedida

El Concello de Narón fue el lugar elegido ayer para la presentación de ‘Congostra’, el nuevo espectáculo del Grupo Alxibeira que, una vez más, combina varias disciplinas artísticas.

Concretamente, la propuesta tiene como objetivo abordar mediante un prisma contemporáneo las tradiciones de la comarca. En total, serán más de treinta los bailarines y músicos que participarán en una pieza que, según su director artístico, Quique Peón, pretende transmitir al público “unha mensaxe que nos faga sentir orgullosos de pertencer ao sitio”.

Según Peón, la estructura de está compuesta de siete actos, que estarán enlazados mediante trabajos audiovisuales de Antón Cabaleiro. Para ello, el artista nacido en Santiago de Compostela y formado en Estados Unidos se sirve de fotografías y material gráfico procedente tanto de algunos miembros de la propia agrupación como del archivo municipal y el área de Normalización Lingüística.

En cuanto a la música, el repertorio se basa principalmente en los cantos de ‘berce’, melodías de Ferrolterra, coplas y muiñeiras de As Mariñas Altas. Desde el punto de vista del director, se trata de un espectáculo “contemporáneo, minimalista e, ao mesmo tempo, eficaz”, que en su conjunto podrá despertar el interés de los espectadores mediante la combinación de tradición y lenguaje actual.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, quiso poner en valor la labor del grupo fundado en 1986 por iniciativa del Padroado de Cultura del Concello y su trayectoria, en la que ha llegado a actuar en diferentes escenarios de América y Europa.

Respecto a este nuevo proyecto de Alxibeira, la regidora naronesa declaró convencida que “vai dar moito que falar” y animó a todos los vecinos y vecinas a asistir a la primera función, que tendrá lugar en el Pazo da Cultura el próximo 11 de julio, a las 21.00 horas.