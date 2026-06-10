El Concello de Narón y el centro Manuela Pérez Sequeiros, unidos en la lucha contra el edadismo

El acto se celebró en la plaza de Eventos del centro comercial Jorge Meis

El próximo 15 de junio se celebra el Día Internacional de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, un sector de la población que en ocasiones tiene que hacer frente a determinadas situaciones discriminatorias con motivo de su edad. Sin embargo, algunos ayuntamientos y residencias de mayores se unen para combatir este problema. Es el caso del Concello de Narón y el centro comunitario integrado Manuela Pérez Sequeiros, que participaron este miércoles en un acto cuyo lema fue ‘Contra el edadismo. Narón suma vida’.

Alrededor de las 17.30 horas, la plaza de Eventos del centro comercial Odeón albergó la actuación de tres grupos de usuarios, que además de interpretar cantos de taberna y otras canciones para animar la jornada, celebraron un baile.

Por su parte, la edila de Benestar, María Lorenzo, señaló que el edadismo continúa siendo “unha das formas de discriminación máis invisibles”. Debido a esto, el gobierno local considera importante visibilizar esta problemática con iniciativas como esta, cuyo objetivo fue invitar a la reflexión y contagiar la alegría y la energía de los participantes, así como mostrar a la sociedad que el envejecimiento activo, la participación colectiva y la creatividad contribuyen a la lucha contra los prejuicios.

En cuanto al título elegido para el acto, Lorenzo afirmó que es toda “unha declaración de principios”. Por último, la concelleira añadió que las personas mayores “non son unha carga, senón parte activa e imprescindible do que somos como municipio”.