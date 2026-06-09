Pillado a 219 km/h y sin carné en un tramo limitado a 100 en Narón

Fue el rádar móvil de la Guardia Civil el que detectó al vehículo a gran velocidad Cedida

Efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil investigan a un conductor de 45 años acusado de dos delitos contra la seguridad vial: conducir un vehículo a motor con una velocidad delictiva y hacerlo sin estar en posesión de correspondiente autorización administrativa porque el carné había perdido su vigencia.

Los hechos se produjeron en la noche del pasado 31 de mayo, en torno a las 21.37 horas, cuando la Benemérita había desplegado un punto de verificación de velocidad con un radar móvil por parte del Destacamento de Tráfico de Ferrol.

Los guardias detectaron un turismo que circulaban a 219 km/h por el punto kilométrico 33,300 de la autopista AP-9F, que se encuentra ya en el municipio naronés, en la zona de O Couto, donde la velocidad máxima está fijada en 100 km/h.

Explica la Guardia Civil que se rebasaba "ampliamente" el umbral penal tipificado para las vías interurbanas, constituyendo un delito superar en más de 80 km/h el límite. De este modo, ante la imposibilidad de interceptarlo en el momento, el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) inició las gestiones oportunas.

Estas investigaciones permitieron la localización del turismo, así como la identificación del conductor, constatándose que carecía de permiso de conducción válido al haber perdido la vigencia del mismo "de manera definitiva". El Tribunal de Instancia de Ferrol instruye diligencias.