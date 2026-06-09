El programa de la Escola de Benestar celebra actividades el viernes en el parque de Freixeiro

Las actividades se desarrollarán en el parque de Freixeiro Cedida

El Parque de Freixeiro acogerá este viernes una tarde de actividades al aire libre enmarcada en el programa municipal de la Escola de Benestar.

La iniciativa se desarrollará desde las cuatro a las ocho de la tarde y cuenta con propuestas de movimiento, atención plena y salud mental, dirigidas tanto a familias como a personas adultas, en un formato pensado para desconectar y cuidarse a uno mismo en un entorno natural.

La primera sesión de la tarde será un ‘Paseo do Benestar’, que consiste en una ruta circular señalizada por el parque que estará disponible toda la jornada. El recorrido incluye una breve exposición sobre salud mental integrada en el propio camino, de forma que las personas participantes puedan reflexionar mientras caminan por la zona.

A las 17.00 horas está previsto que comience el taller ‘Atención plena en Familia’, destinado a familias con niños y niñas de entre tres y 12 años. Se trabajarán técnicas de ‘mindfulness’ adaptadas a la presencia infantil, en un espacio que invita a la calma y a la conexión entre progenitores e hijos.

A las 18.30 horas será el turno de las personas adultas con la sesión de “Benestar e Movemento”, una cita con la actividad física al aire libre.

Estos dos talleres tienen plazas limitadas y es imprescindible reservarla a través de WhatsApp en el número 644 747 889.

Tras estas sesiones habrá un sorteo en el que se repartirán premios entre los participantes en las actividades de la jornada.