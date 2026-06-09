El Concello pone en marcha ‘Narón suma vida’, una iniciativa para luchar contra el edadismo

Sofía Díaz Campos Jorge Meis

El Concello de Narón conmemora este miércoles en el centro comercial Odeón, con motivo del Día Internacional de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez que se celebra cada 15 de junio, un acto de visibilización contra el edadismo.

De este modo, está previsto que, desde las 17.30 horas, tres grupos del Centro Comunitario Integrado Manuela Pérez Sequeiros actúen en la plaza de eventos con una propuesta que incluye desde cantos de taberna hasta baile y canciones de animación, en un acto presentado por Paula Fernández, coordinadora del centro.

La concejala de Benestar de Narón, María Lorenzo, subrayó la importancia de trasladar a los ciudadanos que el edadismo “segue a ser unha das formas de discriminación máis invisibles, e por iso precisamos visibilizala. Queremos que este acto faga pensar, pero tamén que transmita enerxía e alegría, porque iso é precisamente o que representan os nosos centros comunitarios” .

La responsable de Benestar del Concello de Narón destaca además el valor simbólico del lema que guía esta iniciativa, que no es otro que ‘Narón suma vida’, una declaración de principios con la que queda de manifiesto, como explica la edila, que “as persoas maiores non son unha carga, senón parte activa e imprescindible do que somos como municipio”.

Narón reivindica con este evento que sus centros comunitarios son un ejemplo vivo de que “a idade suma” y, con las actuaciones de este miércoles en Odeón, los grupos del centro Manuela Pérez Sequeiros quieren mostrar, en un espacio tan transitado como el centro comercial, que el envejecimiento activo, la creatividad y la participación colectiva son la mejor respuesta contra la discriminación por razón de edad.

‘Relato dunha vida’

Por otra parte, este jueves, a las seis de la tarde, en la biblioteca de Narón tendrá lugar una charla de Sofía Díaz Campos, de 93 años, que compartirá con los asistentes al acto su ‘Relato dunha vida’, tanto su trayectoria vital como de escritora, desde la residencia de mayores de Caranza.