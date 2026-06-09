El colegio Santiago Apóstol convierte el Pazo da Cultura en un ‘Burning Man’ con sello local

Uno de los números del festival, celebrado este martes en el Pazo Daniel Alexandre

El colegio Santiago Apóstol de Narón celebró este martes en el Pazo da Cultura el festival de fin de curso, una cita que se organizó en dos pases (desde Infantil hasta el último curso de la ESO) y que supone la culminación de un proyecto que implica a toda la comunidad educativa desde septiembre.

En este caso, el título fue ‘A chama do saber’, una propuesta de corte artístico, cultural y pedagógico, explican desde el centro, inspirada en el mítico festival ‘Burning Man’ que se celebra desde comienzos de la década de los 90 en el desierto de Black Rock, en Nevada, y que reúne muy diferentes disciplinas artísticas. En su ‘versión naronesa’, el centro de enseñanza adaptó su contenido a la realidad educativa y cultural de la comunidad escolar.

‘A chama do saber’ estuvo muy presente en las aulas del Santiago Apóstol desde el inicio del curso, tanto “nos obradoiros como nas celebracións do Entroido ou noutras moitas actividades”, señalan desde el colegio, con el objetivo de “fomentar valores como a creatividade, a participación, a colaboración, a expresión artística e o sentimento de pertenza á comunidade”.

Una de las claves fue reinterpretar los principios del festival norteamericano desde una perspectiva educativa. Ahí están, por ejemplo, “a inclusión, a participación activa, o esforzo colectivo, a cooperación, a expresión persoal, o respecto polos demais e a responsabilidade compartida”. Con estas premisas, a lo largo del curso el alumnado trabajó en la creación de escenografías o elementos artísticos, así como coreografías, actuaciones musicales y otras propuestas visuales que desembocaron ayer en un espectáculo colectivo “no que cada grupo achegou a súa propia visión e creatividade”, apuntan desde el centro.

En ese sentido, uno de los aspectos más destacados fue la implicación de toda la comunidad escolar, es decir, no solo el alumnado y el profesorado, sino también las familias o el personal no docente.

De este modo, el equipo coordinador del festival resalta que ‘A chama do saber’ “non foi só un espectáculo final, senón a culminación dun proceso educativo desenvolvido ao longo de todo o ano, no que o alumnado puido experimentar, crear, compartir e aprender a través da arte e da participación”. Además, subrayan, la iniciativa “tivo un grande éxito de asistencia e unha excelente acollida por parte das familias”, un barómetro que permite consolidar la “capacidade transformadora” de los proyectos educativos globales como este ‘Burning Man’ en versión naronesa.