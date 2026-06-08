Los niños de Narón ya pueden inscribirse a los campamentos estivales del Pazo da Cultura

La mayoría de las actividades se desarrollarán dentro del Pazo da Cultura Cedida

A falta de trece días para que comience el verano, los niños y niñas de Narón ya pueden anotarse a los Campamentos Culturais 2026 del Padroado. Concretamente, habrá tres tandas de dos semanas. La primera será del 6 al 17 de julio, la segunda del 20 al 31 y la última del 3 al 14 de agosto. Tanto unas como otras se llevarán a cabo de lunes a viernes –en horario de 9.00 a 14.00 horas– en las instalaciones del Pazo da Cultura.

En cuanto a la programación, esta incluirá diferentes propuestas, tales como juegos tradicionales, teatro, la interpretación de música con instrumentos gallegos, baile y la realización de alguna excursión por los alrededores del recinto. Además, también se organizarán talleres centrados en el reciclaje y la sostenibilidad, así como actividades de relajación, entre otras.

Los campamentos, orientados principalmente a promover el folclore autonómico y fomentar valores como la empatía, el respeto y la cooperación, contarán con un total de 225 plazas, que se repartirán en 75 por turno, además de distribuirse por grupos de edad. Respecto al precio, desde el Concello confirman que este será de 80 euros por tanda y que la fecha límite para preinscribir a los pequeños será el próximo domingo día 14. Sobre las solicitudes señalan que se atenderán por orden de registro de entrada y que tendrán prioridad los pequeños que estén empadronados en la localidad.

Por otro lado, recuerdan que el programa también contará con un servicio de madrugadores de 8.00 a 9.00 horas y que las inscripciones se podrán realizar presencialmente en el recinto cultural o a través de la sede electrónica municipal. Finalmente, señalan que la lista provisional de niños y niñas admitidos se publicará el viernes 19 de junio, la definitiva el martes 23 y desde ese día hasta el 26 se mantendrá abierto el plazo de matriculación.