El Concello de Narón se prepara para atender a los visitantes reabriendo su oficina de turismo

La oficina cerrará sus puertas el 8 de octubre Cedida

El Concello de Narón volvió este lunes a abrir las puertas de su oficina de turismo, ubicada en el parque de Freixeiro. De esta forma, las instalaciones reanudan un año más su actividad de información y atención a los próximos visitantes del municipio.

Durante cada semana, el puesto informativo estará abierto un total de cinco días. En primer lugar, de martes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00, y los sábados de 10.00 a 14.00. Allí, el personal orientará a los turistas en temas como la programación cultural, rutas de senderismo y posibles zonas de alojamiento en la localidad naronesa. Además, el equipo de la caseta situada en la rotonda del barrio naronés también resolverá las dudas que pudiesen tener mediante, por ejemplo, la venta de crecenciales o la entrega de material informativo, como mapas y folletos.

Por su parte, el gobierno local señala que este servicio está financiado por la Diputación de A Coruña, concretamente a través del programa de subvenciones dirigido a todos los ayuntamientos y agrupaciones de municipios de la provincia con menos de 50.000 habitantes.

Finalmente, desde el Concello recuerdan que la oficina del barrio de Freixeiro permanecerá abierta durante los próximos cuatro meses. Por tanto, no volverá a cerrar sus puertas hasta el día 8 de octubre.