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Narón

Aparece en Asturias el vecino de Narón desaparecido desde el sábado

Se habría ido voluntariamente y su familia está yendo a buscarlo

Redacción
08/06/2026 12:35
Bruno González Mauriz
Bruno González Mauriz
Cedida
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Bruno González Mauriz, el vecino de Narón que estaba en paradero desconocido desde el pasado sábado por la mañana, ha sido localizado en buen estado en Asturias, a donde dice que llegó por voluntad propia. 

Así lo han constatado las fuerzas de seguridad, verificando que el hombre, de 43 años, habría ido en su coche hasta la comunidad vecina sin avisar a sus familiares, con los que ya ha hablado por teléfono y que están viajando hasta allí para traerlo de vuelta. 

Fueron ellos quienes denunciaron ante la Policía Nacional su desaparición, indicando que se no daba señales de vida y que la última vez había sido visto en el cajero de Abanca de Catabois con su Opel Corsa gris.

A lo largo de la jornada del domingo se desplegó un operativo de búsqueda y se pidió colaboración ciudadana. Asesor del gobierno naronés de Terra Galega, miembro de la Cofradía de la Soledad en Ferrol, finalmente ha aparecido en Asturias algo desorientado. 

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