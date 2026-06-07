Incendio en el antiguo matadero de A Gándara

Fuego en el interior del antiguo matadero de A Gándara Speis de Narón

El antiguo matadero de A Gándara, en Narón, fue objeto la noche del este sábado de un incendio, que fue mitigado por los efectivos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) del municipio.

Alertados por la Policía Local de Narón de que salía humo en el antiguo matadero, que es propiedad de la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol, acudieron al lugar de los hechos y trabajaron en la extinción del incendio, provocado por un fuego en enseres y basura acumulada en la zona. También tomó parte en la intervención la Policía Nacional.

Los bomberos de Narón procedieron a apagar las llamas, medir los puntos calientes de la zona y efectuar la ventilación posterior del espacio, sin que se ocasionen daños personales, afectando únicamente al material acumulado.

No es la primera que se producen incendios en esta nave, unas instalaciones que no funcionan como matadero desde el año 2017 y que desde 2019 se determinó la posibilidad de que puedan ser alquiladas para otros usos, manteniendo la propiedad de la Mancomunidad de Concellos de la Comarca. Sin embargo, se encuentran todavía sin uso.