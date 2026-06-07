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Narón

Alertan de la desaparición de un naronés: se busca a Bruno González Mauriz

Tiene 43 años, el pelo canoso e iba en un Opel Corsa gris

Redacción
07/06/2026 18:31
Bruno González Mauriz
Bruno González Mauriz
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El naronés Bruno González Mauriz, de 43 años, no ha dado señales de vida desde este sábado 6 de junio por la mañana. Su familia denunciaba horas después su desaparición ante la Policía Nacional y ahora se pide la colaboración ciudadana para que regrese a su casa sano y salvo.

Vecino de Narón, implicado en la actividad municipal como asesor de Terra Galega, la última vez que se le vio fue a las 10.00 horas en el cajero de Abanca ubicado en la Porta de Neira, en el ferrolano barrio de Catabois.

El desaparecido podría haber desaparecido en su coche, un Opel Corsa de color gris y matrícula 3403 LLG. Es alto, con el pelo canoso semilargo y de complexión delgada. Usa gafas. 

Cualquier información que sea de ayuda para localizarlo, puede trasladarse a través del 112 o el 062. Familiares y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado engrosan un operativo para dar con su paradero. 

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