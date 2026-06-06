Narón
Este domingo de despide una edición exitosa de la concentración motera organizada por el club Fojeteiros en Xuvia
Una ruta llevará en la jornada de este domingo las motos hasta As Pontes
Con un programa que incluye una ruta mototurística por As Pontes, sesión vermú y comida para los participantes en la carpa del paseo marítimo, se despide este domingo la Concentración Moteira ‘Cidade de Narón’ que organiza el moto club Fojeteiros.
Además de una ruta, comida, música y demostraciones, el plato fuerte de la jornada del sábado fue una exhibición de trial, con Víctor Palomares y Ferrán Gonzalo.