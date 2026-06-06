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Narón

Este domingo de despide una  edición exitosa de la concentración motera organizada por el club Fojeteiros en Xuvia

Una ruta llevará en la jornada de este domingo las motos hasta As Pontes

Redacción
06/06/2026 22:48
Fojeteiros
Las motos en el paseo marítimo de Xuvia atrajeron estos días a numeroso público
Daniel Alexandre
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Con un programa que incluye una ruta mototurística por As Pontes, sesión vermú y comida para los participantes en la carpa del paseo marítimo, se despide este domingo la Concentración Moteira ‘Cidade de Narón’ que organiza el moto club Fojeteiros. 

Fojeteiros concentración moteira Narón (27)

Arranca este viernes la XIX edición de la Concentración Moteira 'Cidade de Narón'

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Además de una ruta, comida, música y demostraciones, el plato fuerte de la jornada del sábado fue una exhibición de trial, con Víctor Palomares y Ferrán Gonzalo.

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