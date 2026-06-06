Este domingo de despide una  edición exitosa de la concentración motera organizada por el club Fojeteiros en Xuvia

Las motos en el paseo marítimo de Xuvia atrajeron estos días a numeroso público Daniel Alexandre

Con un programa que incluye una ruta mototurística por As Pontes, sesión vermú y comida para los participantes en la carpa del paseo marítimo, se despide este domingo la Concentración Moteira ‘Cidade de Narón’ que organiza el moto club Fojeteiros.

Arranca este viernes la XIX edición de la Concentración Moteira 'Cidade de Narón' Más información

Además de una ruta, comida, música y demostraciones, el plato fuerte de la jornada del sábado fue una exhibición de trial, con Víctor Palomares y Ferrán Gonzalo.