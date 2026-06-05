Narón quiere poner coto en las calles a los depósitos de voluminosos empresariales

Los depósitos de enseres son un mal común de muchos concellos Daniel Alexandre

El depósito ilegal de residuos voluminosos en las calles o espacios no aptos para ellos es un caballo de batalla tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Aunque suele apuntarse a la conciencia individual de los ciudadanos, lo cierto es que el problema no radica solo en los depósitos generados por particulares, como así ha constatado el Concello de Narón en un análisis de la situación del municipio.

Así, este Concello ha ampliado su campaña de lucha contra el abandono ilegal de residuos voluminosos en la vía pública, dirigiéndose ahora directamente a los establecimientos comerciales, empresas de transporte y montaje, y negocios de reformas de la ciudad para recordarles sus obligaciones legales y las consecuencias de su incumplimiento.

En los últimos meses, los servicios municipales de limpieza detectaron un incremento significativo del abandono de residuos voluminosos en las calles de Narón con esta procedencia.

Electrodomésticos, colchones, sofás, muebles, restos de obras y embalajes de entregas domiciliarias se acumulan en puntos de la vía pública, generando un perjuicio ambiental y económico que recae sobre el conjunto de los vecinos y vecinas naroneses.

La investigación apunta a que una parte relevante de estos residuos no proceden de hogares particulares, sino de actividades comerciales y empresariales, desde tiendas que retiran electrodomésticos viejos al entregar los nuevos hasta empresas de montaje de muebles o negocios de reformas que no gestionan correctamente los materiales resultantes de su trabajo.

El Concello recuerda que la ley establece que los residuos generados en el marco de una actividad económica son responsabilidad de quien los produce y debe gestionarse por los canales autorizados.

Así las cosas, el ejecutivo naronés recuerda que no está permitido depositar estos desechos en la vía pública ni junto a los contenedores municipales, ya que el servicio local de recogida de voluminosos está reservado exclusivamente para los residuos domésticos de los hogares particulares.

El Concello advierte de que el abandono de residuos en la vía pública podrá dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores y hace un llamamiento a la corresponsabilidad del tejido empresarial y comercial de Narón. Para cualquier duda, los establecimientos pueden contactar con el departamento de Servicios Básicos y Mantenimiento –981 397 007– o en el correo electrónico servizosbasicos@naron.gal.