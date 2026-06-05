‘Merca no teu comercio’ de Narón y Fene entregó los premios del sorteo de la campaña del mes de mayo

Entrega de los premios de la campaña 'Merca no teu Comercio' Jorge Meis

La plaza de A Gándara de Narón acogió este viernes la entrega de los premios correspondientes a la campaña ‘Merca no teu comercio’, que se desarrolló entre el 15 y el 30 de mayo en los municipios de Narón y Fene, con un total de 3.725 tickets registrados.

Entre los consumidores que compraron en los establecimientos de estas localidades se sortearon un total de 1.000 euros, repartidos en 20 tarjetas prepago de 50 euros. Los ganadores recibieron su premio, que deberán emplear en nuevas compras en el comercio de proximidad local.

En la entrega de premios participaron representantes de las entidades organizadoras, entre ellos, el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén –que destacó, además la buena acogida que tuvo también la iniciativa del Bono Activa Comercio–; la delegada teritorial, Martina Aneiros; José Antonio Seijas Castro, presidente de la Federación de Comercio de A Coruña; la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Narón, Mª Sol Lamas; así como la concejala de Promoción Económica, Olga Ameneiro; y representantes de Abanca.