Inauguración en el paseo de Xuvia de un fin de semana “motero” y de turismo activo

Las motos podrán verse todo el fin de semana en el paseo Martín Barreiro

Las motos han tomado Narón desde ste viernes y continuarán protagonizando la actividad de este fin de semana en el paseo marítimo, tras la inauguración de la nueva edición, que es ya la decimonovena y que forma parte de las denominadas Xornadas de Turismo Activo ‘Cidade de Narón’ que alcanzan, en este caso, la decimocuarta convocatoria.

Además de disfrutar de contemplar una gran variedad de vehículos de dos ruedas, de la mano del moto club Fojeteiros, quienes ayer se pasaron por Xuvia pudieron disfrutar, además, de un mercadillo motero y, ya entrada la noche, de la música de la banda Assia y el DJ Brunokavi. La fiesta continúa este sábado y madruga, para celebrar un ‘almorzo moteiro’ a las nueve de la mañana y poder así comenzar la ruta mototurística libre para conocer el concello naronés y los que lo rodean, en un recorrido previo a la comida.

La actividad de la jornada de sábado permitirá, asimismo, disfrutar de una exhibición de trial con Spartan Bike Show y Ferrán Gonzalo, campeón del mundo junior biketrial.

Entrada la noche habrá un nuevo desfile motero con antorchas y la sesión nocturna contará con el grupo América.