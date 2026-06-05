El incendio de dos cocinas en Narón, en O Ponto y O Alto, moviliza a los bomberos

Así quedó la cocina del piso de la rúa San Xoán Speis

Dos cocinas han ardido en la tarde de este viernes en Narón, una particular y otra en un local de hostelería, situadas en O Ponto y en O Alto, respectivamente. Ambos dieron el aviso a la Central de Emerxencias del 112 Galicia avanzando que no había ninguna persona en peligro.

En el primer caso, una sartén descontrolada al fuego en un piso de la calle San Xoán fue el origen de unas llamas que afectaron tanto a la campana extractora como a las alacenas superiores. La alerta se produjo en torno a las 14.30 y hasta allí acudieron los bomberos del Speis con dos vehículos y cuatro efectivos.

Realizaron medición de gases y de puntos calientes, así como una ventilación exhaustiva de la estancia, puesto que las llamas ya las habían sofocado los particulares. Asimismo, se desplazó la Policía Nacional.

Despliegue de emergencias en el local hostelero de la carretera de Castilla Cedida

Poco después, en el número 666 de la carretera de Castilla, de nuevo el Speis fue requerido por el 112 a las 16.00 horas para acudir a un establecimiento hostelero donde también se había producido otro incendio en sus fogones y que, según Emergencias, estaba igualmente apagado pero requería de las comprobaciones de los profesionales contraincendios.