El fallecimiento de un hombre de mediana edad en su casa de Narón obliga a intervenir a los bomberos

Intervención de los bomberos naroneses en la vivienda del fallecido Speis

Los efectivos del Speis de Narón tuvieron que intervenir en la tarde de este jueves para acceder a una vivienda en el lugar de Cornide, parroquia de Piñeiros, al no dar señales de vida su inquilino, confirma el Concello.

En concreto, los bomberos naroneses fueron alertados por la Central de Emerxencias del 112 Galicia a las 19.00 horas, indicando que varios familiares estaban intentando llamarlo por teléfono y en la propia puerta de la casa sin obtener respuesta.

Finalmente, los efectivos desplegaron el camión escalera para acceder por la ventana, comprobando lamentablemente que el hombre, de mediana edad, había fallecido sin que los servicios sanitarios, que la se encontraban en el lugar, pudiesen hacer nada por salvarle la vida.

Además de Speis, que finalizó su despliegue 45 minutos después, hasta la zona se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Nacional y Local.