Narón
Arranca este viernes la XIX edición de la Concentración Moteira 'Cidade de Narón'
Además de una cena, la primera velada contará con la actuación en directo de Assia y DJ Brunokavi
El club Fojeteiros organizará este viernes en Narón el evento motero por antonomasia, que finalizará el próximo domingo. Para calentar motores, hoy a las 18.00 horas se procederá a la inauguración de la nueva edición, así como a la apertura de inscripciones. Además de la instalación del mercadillo temático, la noche comenzará con una cena a base de callos, que estará amenizada por la banda Assia y DJ Brunokavi.