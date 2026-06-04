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Narón

Arranca este viernes la XIX edición de la Concentración Moteira 'Cidade de Narón'

Además de una cena, la primera velada contará con la actuación en directo de Assia y DJ Brunokavi

Redacción
04/06/2026 20:15
Fojeteiros concentración moteira Narón (27)
El evento hará rugir los motores hasta el próximo domingo
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El club Fojeteiros organizará este viernes en Narón el evento motero por antonomasia, que finalizará el próximo domingo. Para calentar motores, hoy a las 18.00 horas se procederá a la inauguración de la nueva edición, así como a la apertura de inscripciones. Además de la instalación del mercadillo temático, la noche comenzará con una cena a base de callos, que estará amenizada por la banda Assia y DJ Brunokavi.

Presentación XIX concentración motera cidade de Narón

Las motos volverán a rugir en Narón durante el primer fin de semana del mes de junio

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