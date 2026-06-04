Arranca este viernes la XIX edición de la Concentración Moteira 'Cidade de Narón'

El evento hará rugir los motores hasta el próximo domingo AEIG

El club Fojeteiros organizará este viernes en Narón el evento motero por antonomasia, que finalizará el próximo domingo. Para calentar motores, hoy a las 18.00 horas se procederá a la inauguración de la nueva edición, así como a la apertura de inscripciones. Además de la instalación del mercadillo temático, la noche comenzará con una cena a base de callos, que estará amenizada por la banda Assia y DJ Brunokavi.