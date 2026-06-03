Tres detenidos en Narón acusados de tráfico de drogas

Una imagen de la intervención policial en Narón Cedida

La Policía Nacional detuvo en Narón a tres hombres como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, incautándose de un kilo de cocaína en la operación, además de 255.000 euros.

Explican fuentes policiales que las investigaciones comenzaron cuando, dentro de la colaboración e intercambio entre las diferentes unidades, tuvieron conocimiento de que se estaban realizando transportes de sustancias estupefacientes por carretera con destino a Ferrolterra.

Tras las oportunas pesquisas y dispositivos realizados, fue en la mañana de pasado 30 de mayo cuando se llevó a cabo la explotación del operativo en el municipio naronés. Interceptaron un vehículo que estaba vigilado al entrar en un taller.

De este modo, una de las personas que se encontraban dentro intentó cerrar el portón al pasar el coche, pero los policías se lo impidieron, al tiempo que otro hombre intentó huir del lugar por una segunda puerta, subiéndose a otro turismo para escapar de allí.

Este también fue interceptado y detenido en el dispositivo policial. Además, en el interior del taller se incautaron de un kilo de cocaína, así como de una pistola con su munición que estaba oculta en un carro de herramientas.

Escondite

La inspección que realizan los agentes del vehículo sirve para comprobar que está "caleteado"; es decir, modificado para crear huecos que permitan la ocultación sustancias, objetos o dinero. En este caso tenía un compartimento diseñado en la defensa delantera, oculto tras la matrícula, que escondía 255.000 euros en billetes.

Finalmente, la Policía detuvo también a los hombres que estaban en el interior del taller, así como al conductor del vehículo, acusándolos a los tres de delitos contra la salud pública. Fueron puestos a disposición del Juzgado, decretando el ingreso en prisión de dos de ellos.