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Narón

O Alto albergará este sábado una charla centrada en la salud y la vida emocional

La ponencia tendrá lugar en el centro cívico social a las 11.00 horas

Redacción
03/06/2026 22:08
local social o alto
La ponencia abordará la conexión entre la vida emocional y sus manifestaciones físicas
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El Concello de Narón ha presentado la nueva programación de la Escola de Benestar, que constará de tres actividades gratuitas en la primera quincena del mes para abordar la conexión entre el bienestar físico, emocional y social. 

El próximo sábado, el centro cívico social de O Alto do Castiñeiro albergará ‘A repercusión das emocións do corpo’, una conferencia centrada en la relación entre la vida emocional y sus manifestaciones físicas. La charla, que dará comienzo a las 11.00 horas, será impartida por la fisioterapeuta y osteópata Verónica Grandal

En dicha ponencia, la experta abordará temas como la tensión, los bloqueos corporales o el dolor físico y los vínculos que estos tienen con el estado emocional. 

La programación de la Escola do Benestar de Narón continuará el jueves 11 de junio a las 18.00 en la Biblioteca Municipal, con una charla-entrevista de la escritora Sofía Díaz sobre sus años en el extranjero y en la residencia de mayores de Caranza. Por último, al día siguiente –viernes 12– se organizará un encuentro de actividades al aire libre en el parque de Freixeiro, de 16.00 a 20.00.

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