El PP reclama al Concello de Narón una actuación urgente junto a la vía del tren

El partido denuncia el estado de abandono que presenta la zona Cedida

El PP de Narón ha presentado una solicitud ante el Concello para reclamar una solución para la zona ubicada en la calle paralela a la carretera de Cedeira y la rúa Manuel Murguía, muy cerca de la vía del tren. Según los populares, el área presenta un estado de abandono que puede llegar a poner en riesgo la seguridad de los viandantes.

Desde la formación denuncian que no existe ningún tipo de vallado o sistema de protección entre la vía y el desnivel hacia la plataforma ferroviaria cuando, en su opinión, hay riesgo de caída desde una altura considerable. Su portavoz, Germán Castrillón, advierte de que se trata de un área fácilmente accesible para “niños pequeños”, por lo que considera preocupante que no se haya procedido a la instalación de una barrera o elemento similar para impedir que los peatones se acerquen a “un punto que es muy peligroso”.

Más allá de esto, señalan que la zona cuenta con mucha maleza descuidada, así como residuos y vegetación seca, algo que creen que no sólo transmite una imagen de abandono y degradación urbana, sino que podría aumentar la probabilidad de incendio durante el verano.

Concretamente, el documento presentado por el partido solicita una inspección urgente por parte de los servicios técnicos municipales. Además, también pide que se acondicione y se evalúe el riesgo por la ausencia de elementos de protección.

Por tanto, los populares exigen al gobierno de Marián Ferreiro que instale un vallado o un sistema que impida caídas para así garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de los alrededores. Finalmente, Castrillón asegura que, en caso de que la competencia para resolver el problema actual no sea del Concello, el ejecutivo local debe asumir “la responsabilidad de exigir una actuación inmediata” y no “mirar hacia otro lado” ante una situación que, a su parecer, afecta al vecindario naronés.