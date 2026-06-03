Abierto el plazo en Narón para solicitar la realización de hogueras durante San Juan y San Pedro

Los formularios para poder hacer hogueras están en la web del Concello Emilio Cortizas

Hace pocos días que comenzó junio y con él la cuenta atrás para los apasionados por las mágicas noches de San Juan y San Pedro, con sus tradicionales fiestas. El Concello de Narón ha anunciado que ya se encuentra abierto el plazo para comunicar la realización de hogueras con motivo de dichas festividades.

Concretamente, todas las solicitudes deben presentarse a través de la Sede Electrónica Municipal, donde los interesados podrán acceder a los formularios correspondientes.

Según fuentes municipales, el procedimiento diferencia entre celebraciones en espacios públicos y privados. En el caso de las ‘cacharelas’ en propiedades privadas sólo habrá que realizar una comunicación previa a través del canal habilitado por el gobierno local.

No obstante, quienes organicen una hoguera en una zona pública deberán presentar además la documentación del modelo A-ALC-04, disponible en la web del Concello.

En cuanto a las medidas de seguridad, advierten de que las hogueras no podrán superar bajo ninguna circunstancia los cinco metros de altura ni los tres de diámetro. Además, se deberá mantener una distancia mínima de 100 metros entre diferentes fogatas en la misma zona y de treinta con respecto a vehículos, zonas con vegetación, domicilios, instalaciones y tendidos eléctricos o telefónicos.

Por último, recuerdan que no se podrán hacer en vías de acceso o circulación y que está prohibido quemar neumáticos, aceites, aerosoles, plásticos o residuos peligrosos o tóxicos.