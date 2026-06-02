El Concello de Narón le planta cara al bullying no sólo en las aulas; también en las calles

El Concello pretende que Narón sea un lugar más seguro e igualitario para los alumnos Jorge Meis

Los niños y niñas de Narón ya están contando los días que quedan para el 19 de junio, cuando finalizará el curso académico y comenzarán sus tan ansiadas vacaciones de verano. Ir a la playa, pasar más tiempo con los amigos o darse chapuzones en la piscina son algunos de los planes que llevan meses imaginándose. No obstante, algunos están deseando que terminen las clases por el bullying que sufren en las aulas, el patio de recreo o en las redes sociales.

En este sentido, según un comunicado del Concello, las administraciones locales juegan un papel “fundamental como punto de proximidade coa cidadanía”, actuando en los diferentes barrios, así como implicando a las familias y trabajando coordinadamente con los colegios para hacer frente a este tipo de situaciones. Por ello, el gobierno naronés ha tomado la decisión de instalar durante los próximos días una serie de mesas informativas sobre el acoso escolar en diferentes parques y plazas de la localidad.

La iniciativa, enmarcada en el programa ‘TIP AC.ES, Talleres e Obradoiros de Convivencia Escolar’, consistirá en el desplazamiento de un grupo de técnicos municipales a cinco espacios públicos diferentes, donde se colocarán stands para orientar a las familias, resolver sus dudas y facilitarles el acceso a recursos especializados en esta forma de maltrato. En concreto, habrá un puesto el próximo jueves en el parque infantil del paseo marítimo de Xuvia, mientras que el viernes se instalará en el de A Gándara. La semana que viene -jueves 12-, las mesas se trasladarán al parque del río Freixeiro, al de la Praza da Lectura en A Solaina el día 18 y, finalmente, el 19 de este mes, terminará su recorrido en el de la Praza de Galicia (O Alto).

Por último, desde el Concello animan a las familias a participar y recuerdan que todas las sesiones de los puntos informativos se celebrarán en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas.