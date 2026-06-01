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Narón

Los escolares de Narón: listos para una nueva edición de la Marcha Ciclista

En la actividad participarán los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria de las escuelas del municipio

Redacción
01/06/2026 20:28
La cita congregará a cientos de niños
La cita congregará a cientos de niños
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El próximo 12 de junio, Narón celebrará la nueva edición de su Marcha Ciclista Escolar, que cumplirá 18 años animando a niños, niñas y familiares a recorrer la localidad en bicicleta

La actividad, perteneciente al Programa Municipal de Educación Viaria e Mobilidade Segura, contará con la participación del alumnado de tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria de las escuelas del municipio. 

Al igual que el resto de años, los grupos saldrán desde sus respectivos centros para después reunirse en un recorrido conjunto por la carretera de Castilla, rumbo a la meta: el paseo marítimo. Allí, el alumnado aparcará para descansar y, además de recibir un refrigerio, disfrutará de una exhibición de la Unidad Canina del Cuartel de Dolores, que acudirá a la cita para enseñarles a los estudiantes la labor que llevan a cabo los perros adiestrados. 

Desde la organización animan a los progenitores de los ciclistas a acompañarlos durante el recorrido, tal y como se ha estado haciendo en las ediciones anteriores. Por su parte, el departamento de Seguridade Viaria del Concello les pide que revisen la presión de los neumáticos, la lubricación de la cadena y el estado de los frenos antes de acudir a esta iniciativa en la que recuerdan que todos deberán utilizar casco.

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