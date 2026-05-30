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Narón

La Asociación Cometa congregará tanto a perros como a dueños en el paseo de Xuvia por la ‘Candaina’

El acto de presentación será a las 9.30 horas, mientras que la carrera comenzará a las 10.30

Redacción
30/05/2026 22:48
Candaina Narón 20224
Como en ediciones anteriores, el objetivo es recaudar fondos para la asociación
Daniel Alexandre
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Este domingo, la Asociación Cometa y el Club Deportivo 21 Leguas celebrarán la ‘Candaina’, una carrera de siete kilómetros en la que perros, dueños y amantes de las mascotas partirán de Xuvia con un único objetivo: recaudar fondos para la protectora naronesa. La presentación del evento tendrá lugar a las 9.30 horas y a las 10.30 dará comienzo la prueba. Por último, a las 13.00 habrá una sesión vermú, que será amenizada por el grupo Verso a Verso.

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