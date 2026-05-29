La oposición naronesa frena la aprobación de las dos modificaciones de crédito por valor de ocho millones

La última sesión plenaria se centró en las cuentas municipales Jorge Meis

El Concello de Narón celebró un nuevo pleno ordinario, esta vez centrado en los presupuestos y otras propuestas de carácter urbanístico y social. El tema que más tiempo y debate generó fueron las dos modificaciones de crédito planteadas por el gobierno local, de 5,7 y 2,4 millones de euros, respectivamente. Tanto una como otra no contaron con el apoyo de la oposición, por lo que no fueron aprobadas en la sesión.

Durante las intervenciones de los miembros de la oposición, el portavoz del PSdeG, Jorge Ulla, reprochó al ejecutivo no haber traído “uns orzamentos a tempo” y aseguró que TEGA “quere gobernar a base de modificalos”.

A continuación, el candidato a la alcaldía por el BNG, Geno Carballeira, afirmó que estas operaciones intentan ser unos presupuestos “pola porta de atrás”, además de criticar que los sueldos de algunos empleados municipales “vaian no mesmo saco que unha festa infantil”.

Por su parte, el líder del PP, Germán Castrillón, consideró lógico “atender cuestións derivadas dos empregados municipais, obrigas legais ou compromisos doutras administracións”, pero cree que hay determinadas partidas que su grupo no puede aceptar, como los 65.000 euros de gasto adicional que supuso el proyecto de la piscina de O Couto. “Gobernar tamén consiste en escoitar antes de tomar decisións”, dijo.

El PP de Narón pide al gobierno local que revise el reglamento de uso de la piscina de O Couto Más información

Durante el turno de réplica, el portavoz de TEGA, Román Romero, defendió la estabilidad de las cuentas, afirmando que los informes de intervención son favorables: hay “16 millóns de remanentes, sete deles de superávit”. Respecto a la segunda modificación, afirmó que serviría, entre otras cosas, para el Plan EDIL o las obras para transformar la plaza de Galicia, que continúan paralizadas. Sin embargo, Ulla reaccionó afirmando que el título de dicha modificación podría ser “campaña electoral de Terra Galega”.

Mociones

En total, se presentaron y aprobaron siete mociones, casi todas ellas por mayoría simple de la oposición. Concretamente, se dio el visto bueno a mejorar el aparcamiento del centro de salud de Pedroso y la seguridad peatonal en los accesos a zonas de estacionamiento y garajes –ambas del PP–. También se pretende desarrollar un plan municipal de apoyo al saneamiento en el medio rural y dar más respaldo institucional al colectivo LGTBI+ local –las dos del PSOE–.

El BNG logró el apoyo para solicitar la rehabilitación de la senda fluvial del río Xubia. y para convocar de manera urgente las subvenciones de concurrencia competitiva del 2026 –destinadas a entidades deportivas– y la compensación de las no convocadas el año pasado.

La de Terra Galega sobre la inclusión en la red pública del Servizo Galego de Saúde del servicio de atención a las drogodependencias también obtuvo el respaldo de la mayoría de la corporación naronesa.