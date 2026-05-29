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Narón

El PP, el BNG y el PSOE continúan sus críticas al Concello de Narón

Los tres partidos se muestran molestos por los modificados de crédito de 8,2 millones propuestos por el gobierno local

Pablo Montero
Pablo Montero
29/05/2026 23:01
Pleno Narón
La sesión plenaria estuvo llena de críticas al gobierno local
Jorge Meis
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Dos días después, en Narón, los partidos de la oposición continúan manifestando su malestar por las dos modificaciones de crédito que presentó el Concello durante el último pleno municipal, celebrado el pasado jueves. 

En la votación de ambos montantes, que juntos suman más de 8,2 millones de euros, tanto el PP como el BNG y el PSOE decidieron frenar las propuestas, así como criticarlas durante horas. 

El líder de los populares, Germán Castrillón, señaló que es el tercer año consecutivo en el que TEGA recurre a este sistema para unos gastos e inversiones que ya deberían estar programados en las cuentas consistoriales y afeó que el ejecutivo volviese a presentar un nuevo modificado. En concreto, para él estas operaciones son una clara evidencia de la “falta de planificación, previsión y rigor” en la gestión del gobierno liderado por Marián Ferreiro. Además, advirtió de que los informes de intervención municipal indican que, de obtener ambos modificados el visto bueno del pleno, se podrían poner en riesgo tanto la estabilidad presupuestaria como el cumplimiento de la regla de gasto en la administración. 

Por su parte, el BNG denunció que recibió la notificación del segundo modificado –de 2,5 millones– el pasado lunes por la mañana sin tiempo suficiente antes de la comisión, convocada de manera extraordinaria a las 11.00 horas de ese mismo día. Su candidato a la alcaldía, Geno Carballeira, calificó las solicitudes del Concello de “chantaxe” y “propaganda electoral”

En esto último coincide con el representante del PSOE. Para Jorge Ulla, los naroneses tienen a un “goberno caciquil” y aseguró que su formación “non vai ser cómplice dese sainete”. 

Por otro lado, el portavoz de TEGA, Román Romero, afirmó que la situación actual de los expedientes se debe al bloqueo de la oposición a las medidas propuestas por el ejecutivo. Durante la sesión, respondió que actualmente hay 16 millones de remanentes, de los cuales siete son de superávit, por lo que aseguró que las cuentas del Concello “están totalmente saneadas”. 

De momento, la situación de las modificaciones se mantiene igual que antes del pleno, aunque con más críticas por parte del PP, el BNG y el PSOE.

Pleno Narón

La oposición naronesa frena la aprobación de las dos modificaciones de crédito por valor de ocho millones

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