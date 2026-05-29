El parricida de Narón acepta una pena de 20 años de prisión

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de A Coruña AEC

El vecino de Narón acusado de acabar con la vida de su padre tras propinarle una brutal paliza en marzo de 2024 aceptó este viernes una pena de 20 años de prisión, además de otros diez de libertad vigilada y una indemnización de 250.000 euros para los otros dos hijos de su progenitor.

Así lo trasladó en la mañana de este viernes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), confirmando que el procedimiento contra el parricida finalmente se saldó por conformidad.

Como se recordará, la primera sesión del juicio, en la que se constituiría el jurado y se leerían los informes preliminares, estaba programada para este viernes, de cara a continuar con la vista en sí la próxima semana.

No obstante, mediante al mencionado acuerdo, el acusado reduce en cinco años la pena de cárcel solicitada por la Fiscalía, al tiempo que se incrementa en 30.000 euros la cuantía destinada al resto de descendientes del asesinado (no se ha mencionado si se abonará al Sergas el coste por la asistencia a la víctima hasta su fallecimiento).