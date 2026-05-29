El Club de Baile Deportivo Narón celebrará este sábado su fin de curso en el Pazo da Cultura

El festival de danza comenzará a las 19.00 horas Cedida

A falta de pocas semanas para que termine el curso, algunas escuelas de danza aprovechan las últimas fechas del mes de mayo para despedirse hasta el año que viene. Este es el caso del Club de Baile Deportivo Narón, que durante este sábado tarde celebrará por todo lo alto la pasión de sus miembros por el tercer arte con un festival que, según la entidad, promete ser un espectáculo “lleno de ritmo, energía y sorpresas”.

Concretamente, la jornada contará con la participación de decenas de bailarines y bailarinas dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en el escenario del Pazo da Cultura de Narón. En total, serán cuatro las categorías que albergará la edición de este año: bailes latinos, standard, caribeños y danza coreográfica. No obstante, los participantes no se limitarán a dar a sus mejores pasos al ritmo de canciones típicas de los bailes de salón. En esta ocasión, el festival apostará por un variado repertorio musical, que tomará prestadas las bandas sonoras de películas y series emitidas en la plataforma Netflix.

De hecho, en una publicación subida a sus redes sociales, el club naronés ha anunciado que el show promete “emociones a flor de piel” y que cada demostración “contará una historia”.

Referente en Galicia

Con este evento, que comenzará a las 19.00 horas en el recinto cultural, la escuela reforzará aún más su relevancia en el mundo de la danza. Más allá de sus 27 años de trayectoria, se trata del club con el mayor palmarés de la comunidad autónoma. Prueba de ello es el grupo Narón Kids, subcampeón europeo de danza coreográfica en la categoría absoluta, hace casi dos meses en el campeonato disputado en Grecia.