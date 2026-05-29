El centro Manuela Pérez Sequeiros celebrará hoy la Festa da Familia

Los Nostálgicos harán cantar a los mayores y sus familiares Jorge Meis

“Un día pensado e adicado a homenaxear, desfrutar e crear recordos xuntos”. Así describe el centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros el evento que tendrá lugar en sus instalaciones esta misma tarde: la Festa da Familia. Se trata de una jornada con una programación variada y cuyo objetivo es que los mayores se diviertan acompañados de sus respectivas familias.

En concreto, el evento comenzará a las 16.15 horas con un acto de bienvenida a los asistentes para, a continuación, llevar a cabo diferentes actividades de entretenimiento, entre las que se encuentran actuaciones de baile y canto.

No obstante, la fiesta no se quedara ahí, puesto que la jornada también contará con una sorpresa, que es ni más ni menos que la actuación en directo del grupo Los Nostálgicos. La banda, que ya tocó en otros lugares de Narón, como por ejemplo la residencia San José de Piñeiros, animará a los usuarios y sus familiares con un amplio repertorio de canciones que seguramente a más de uno emocionará y hará recordar sus años de juventud. El concierto, dedicado especialmente a los más mayores, comenzará a las 18.00 horas. Desde el propio centro esperan que todos los asistentes puedan disfrutar de las actividades programadas en esta propuesta que califican de “entrañable” y que está “pensada para unir a diferentes generaciones”.