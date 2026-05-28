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Suceso

Herida leve una ciclista tras chocar contra otro vehículo en Narón

La deportista colisionó contra el espejo retrovisor de un turismo mientras circulaba por la carretera AC-116, en la parroquia de O Val

J. Guzmán
J. Guzmán
28/05/2026 13:25
Entrada del servicio de Urgencias del CHUF
Tras recibir una atención inicial, la accidentada fue trasladada al Arquitecto Marcide
Jorge Meis
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Una ciclista tuvo que ser trasladada esta mañana al centro hospitalario de referencia tras resultar herida leve en una colisión contra otro vehículo en el término municipal de Narón. Según informaron tanto la Guardia Civil como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró en torno a las 10.50 horas a la altura del punto kilométrico 5 de la AC-116, a su paso por la parroquia de O Val.

Así, como indicó el Instituto Armado, el incidente se produjo cuando la deportista colisionó en plena marcha contra el espejo retrovisor de un turismo, cayendo al suelo. Un testigo del suceso alertó del mismo directamente al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que además de desplazar hasta el punto una ambulancia asistencial, avisó del mismo al 112.

Por parte de la central autonómica se movilizó hasta el lugar efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol, además de informarse a la Policía Local (que no acudió al no ser su demarcación), al Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón y a Protección Civil. De este modo, tras prestar el personal médico una asistencia inicial y pese a que las lesiones sufridas por la accidentada no eran de carácter grave, se optó por trasladarla al centro hospitalario Arquitecto Marcide.

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