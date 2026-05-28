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Narón

Churrascada, paella y conciertos en el local social de O Couto con motivo de la Festa da Primavera

El evento contará con las actuaciones del grupo ferrolano Los Alcántara y DJ Federato

Redacción
28/05/2026 23:54
Los Alcántara cedida
Los Alcántara actuarán alrededor de las 14.00 horas
Cedida
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El buen tiempo propio de estas fechas hace que numerosos colectivos se animen a planificar varias actividades al aire libre. Es el caso de la Asociación Veciñal do Couto, que este sábado organizará la Festa da Primavera, una cita gastronómica y musical que se celebrará en la pista del local social. 

Concretamente, el evento comenzará alrededor de las 14.00 horas con una sesión vermú en la que los asistentes podrán degustar churrasco, cachelos y criollos, así como paella. Justo a esa hora, la jornada será amenizada con la actuación de la banda Los Alcántara, que interpretará versiones de artistas de la talla de Raphael, Nino Bravo o Julio Iglesias, entre otros. 

Sin embargo, los ferrolanos no serán los únicos artistas que se subirán a la tarima del local. Por la tarde, hasta las 21.00, la fiesta continuará con el DJ y productor Federato. El pinchadiscos uruguayo, que animará al público con ritmos bailables, es un rostro conocido en el mundo de la verbena, pues ha formado parte de orquestas gallegas como la New York y la Panorama

Desde la asociación de vecinos recuerdan que el churrasco costará 12 euros y la paella 8 para los socios, mientras que para los no miembros tendrán unos precios de 15 y 10 euros respectivamente.

Un momento de la presentación de la iniciativa

La Festa do marisco de Barallobre llegará al paseo marítimo de Xuvia a mediados del mes de junio

Más información
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