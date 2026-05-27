En el pleno municipal de Narón se votarán dos modificaciones de crédito que suman 8,2 millones

La sesión ordinaria abordará asuntos económicos, urbanísticos y sociales Daniel Alexandre

Este jueves, a las 19.00 horas, el Concello de Narón celebrará un nuevo pleno ordinario. En esta ocasión, la sesión abordará tanto asuntos económicos como urbanísticos y sociales.

En materia presupuestaria, se propondrá la aprobación de dos expedientes de modificación de créditos que suman un total de 8,2 millones de euros. Hace tan sólo una semana, el PSdeG criticó uno de ellos –dotado de un montante de 5,7 millones–, advirtiendo de que esta operación podría poner en riesgo la estabilidad de las cuentas municipales. De hecho, el propio portavoz de la formación, Jorge Ulla, pidió explicaciones al gobierno de Marián Ferreiro debido a esta decisión “de grande magnitude”.

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Más allá de estas cuestiones, los partidos con representación en la cámara consistorial presentarán a debate siete mociones distintas: una de TEGA y dos tanto del PP como del BNG y los socialistas naroneses.

En primer lugar, la de Terra Galega será para solicitar la integración plena de los servicios de atención a las drogodependencias, adicción al alcohol y otras dependencias en la red pública del Sergas, mientras que los populares reclamarán la mejora del aparcamiento del centro de salud de Pedroso y la seguridad peatonal en los accesos a zonas de estacionamiento y garajes. Concretamente, solicitan un estudio técnico de este tipo de áreas que presenten deterioros o puedan comprometer la seguridad de los viandantes, además de pedir la elaboración de un plan municipal que permita renovar dichos espacios.

Por otro lado, el BNG exigirá al Concello que convoque las subvenciones de concurrencia competitiva de este año y busque vías para compensar las que no se repartieron el año pasado. Además, los nacionalistas también presentarán una moción para solicitar la rehabilitación de la senda fluvial del río Xubia.

Por su parte, los socialistas llevarán a debate otras dos: una para demandar al ejecutivo local un plan municipal de apoyo al saneamiento autónomo en el medio rural y otra cuyo objetivo es reclamar más visibilidad y respaldo institucional al colectivo LGTBI+ del municipio.