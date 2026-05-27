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Narón

El Speis se prepara para este verano con unas jornadas de formación de rescate en altura

La primera jornada de estas maniobras ha tenido lugar en la playa de Pena Lopesa

Redacción
27/05/2026 20:58
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Los bomberos, en una de las maniobras de la formación
Cedida
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Estos días, el Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento –Speis– del Concello de Narón está llevando a cabo una serie de maniobras para mejorar la respuesta del cuerpo ante emergencias en terrenos de difícil acceso. 

La formación, obligatoria para todo el personal, se divide en tres ediciones. La primera ha tenido lugar en la playa de Pena Lopesa (O Val), cuyo terreno presenta unas características favorables para realizar este tipo de entrenamientos

En ellos, los bomberos utilizan diversas técnicas utilizadas en el salvamento como son la instalación de puntos de anclaje en roca y la realización de ascensos y descensos por paredes verticales, así como el uso de tirolinas para transportar heridos.

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