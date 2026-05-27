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Narón

El riesgo diario de incendio forestal en Narón pasó de ser “alto” a “moderado” en 24 horas

Pese al índice registrado este miércoles, las previsiones de amenaza por fuego contarán, al menos hasta el sábado, con un nivel “moderado”

Redacción
27/05/2026 21:09
Bomberos sofocando un incendio forestal en Pedroso
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La Xunta de Galicia ha publicado un informe sobre el índice de riesgo diario de incendio forestal en las diferentes localidades de la comunidad autónoma. En él se mostró que el municipio de Narón registró uno “alto” este miércoles. 

El documento, basado en la aplicación del sistema canadiense Fire Weather Index, muestra una aproximación a la intensidad de las llamas que puede producir un incendio. Por lo tanto, cuanto mayor sea el índice, más complicadas serán las tareas de extinción del fuego. En concreto, para este informe se tienen en cuenta diversos factores como la humedad, la temperatura, el viento y las condiciones de los matorrales.

Pese a la evaluación de este miércoles, las previsiones de amenaza por fuego cuentan con un nivel “moderado”, al menos hasta el sábado. Por último, en caso de avistar un incendio, las autoridades recomiendan llamar inmediatamente al 112 y alejarse de la zona que esté ardiendo.

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